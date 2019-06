PSG : Leonardo accusé d'être top vieux pour Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

La semaine dernière, le Milan AC et Leonardo ont officiellement mis fin à leur collaboration.

Le Brésilien est donc libre comme l’air et évidemment, son nom a circulé au Paris Saint-Germain ces dernières heures. Reste que le PSG a un directeur sportif en poste, en la personne d’Antero Henrique, et que son départ n’est pas prévu. Au contraire, puisque le Portugais est revenu conforté de son séjour à Doha, au Qatar. De tout de façon, faire revenir Leonardo ne serait pas une bonne affaire selon Guy Roux, qui est bien l’un des seuls consultants à émettre cet avis.

« Le Leonardo jeune qui est arrivé à Paris pour créer cette équipe sud-américaine, souvent merveilleuse, c’était avec des gens qu’il connaissait pour avoir presque joué avec eux. Il était de leur génération. Il a presque dix ans de plus. Il n’a plus cet avantage. C’est vieux comme la littérature française, Leonardo c’était D’Artagnan maintenant c’est le Vicomte de Bragelonne… Dix ans plus tard ce n’est plus le même » a balancé sur La Chaîne L'Equipe l’ancien coach de l’AJ Auxerre, totalement contre un come-back de Leonardo dans la capitale française. Un avis qui ne manquera pas d’étonner chez les fans du PSG, qui gardent bien-sûr un très bon souvenir de Leonardo.