PSG : Leonardo a une idée à 4 ME, Al-Khelaïfi ne va pas aimer

Dans : PSG, Mercato.

Après avoir conclu les dossiers déjà bien engagés par Antero Henrique sur le plan des départs comme des arrivées, Leonardo a désormais la mainmise sur les transferts du Paris Saint-Germain.

Dans les deux sens, le directeur sportif n’a pas encore fait d’avancées spectaculaires, le dossier Neymar occupant une grande partie de l’actualité du PSG, en tout cas sur la scène médiatique. Mais sur le plan offensif, un autre départ est envisagé, et celui-là sera beaucoup moins discuté. En effet, Leonardo ne compte visiblement plus du tout sur Eric-Maxim Choupo-Moting, même si c’est Thomas Tuchel qui avait demandé et obtenu la signature de l’attaquant camerounais pour rendre service en attaque. Seulement, avec un temps de jeu plus important que prévu, l’ancien de Mayence a surtout montré ses défauts et son manque d’habileté dans le jeu comme devant le but.

Résultat, il est totalement invendable avec son salaire de 4 ME par an pour sa dernière année de contrat. L’attaquant en est bien conscient et compte donc bien rester à Paris. Néanmoins, Leonardo serait prêt à un sacrifice étonnant, en payant son salaire de l’année restant pour le faire partir de l’effectif, le laissant ainsi libre de s’engager avec le club de son choix annonce Paris United. Un choix déroutant que Nasser Al-Khelaïfi ne devrait pas approuver. Même si la somme ne monte pas trop haut pour les standards parisiens, débourser 4 ME pour autoriser un joueur à partir gratuitement est un calcul qui ne devrait pas trop plaire au président qatari.