PSG : Leonardo a tranché, Mbappé reste au Paris SG !

Dans : PSG.

Avant le choc entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Zinedine Zidane ne cachait pas son amour pour Kylian Mbappé en conférence de presse.

Le coach madrilène se disait totalement « amoureux » de l’international tricolore, que le Real Madrid courtise depuis plus de deux ans. Assurément, le champion d’Europe 2018 passera à l’offensive l’été prochain pour tenter de recruter le natif de Paris, buteur à Santiago Bernabeu mardi soir (2-2). Interrogé au sujet du champion du monde par RMC, Leonardo a néanmoins fermé la porte à celui qu’il considère comme la pièce maîtresse de son projet dans la capitale.

« Il a dit ça ? Je n’ai pas vu » s’est amusé le directeur sportif du Paris Saint-Germain, au sujet de la déclaration d’amour de Zinedine Zidane à l’égard de Kylian Mbappé, avant de poursuivre. « La seule chose que je sais, c’est que Mbappé reste ici à 100%. Mbappé, il est là, c’est un joueur du Paris Saint-Germain à 100%. Le reste, c’est le reste. Sa prolongation ? On verra. Aujourd’hui (mardi soir), c’est le jour de fêter la première place en Ligue des champions. On avance doucement mais on avance ». On l'aura compris, Leonardo se veut très prudent au sujet de la prolongation de Kylian Mbappé, pour qui le Real Madrid est d’ores et déjà prêt à lâcher 300 ME s’il le faut lors du mercato estival en juin prochain...