PSG : Leboeuf accuse Emery de « se foutre de la gueule du monde »

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Relativement tranquille depuis le début de saison quasi parfait du Paris Saint-Germain, Unai Emery est de nouveau la cible d'une pluie de critiques suite aux deux défaites consécutives du PSG, samedi à Strasbourg et encore plus mardi soir à Munich. Dans le club de ceux qui sont les plus virulents, et même violents, avec le technicien basque du Paris Saint-Germain, on trouve Frank Leboeuf.

Le natif de Marseille y est allé de bon coeur sur SFR Sport lorsqu'il a fallu évoquer les choix d'Unai Emery contre le club allemand. « Je me pose énormément de questions, parce que ce gars a déjà perdu 90% de son banc et ça a été prouvé à Strasbourg. Di MarIa et Pastore sont déjà partis, Berchiche il joue tellement peu. Et Lo Celso, il l’a fait entrer deux minutes. Tu te fous de la gueule du monde. Il me semble qu’il y a 12 joueurs à Paris, car si Thiago Motta est là, Julian Draxler sort. Allez peut-être 13 avec Kimpembe voire 13,5 avec Meunier qui va commencer à vraiment être dégoûté. Et pour tout gagner, il me semble que ça fait peu. Ils ont le banc, mais Emery a mal géré », a lancé Frank Leboeuf, pas loin de demander la tête d'Unai Emery. Reste à savoir ce que Nasser Al-Khelaifi pense de tout cela.