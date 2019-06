PSG : Le vestiaire contre la direction, le Barça divisé à cause de Neymar

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Alors que son père et agent avait écarté l’hypothèse d’un départ, Neymar serait déterminé à quitter le Paris Saint-Germain. C’est du moins la version de la presse catalane, ou plus généralement des médias espagnols.

Car ce samedi, le quotidien madrilène As confirme les appels du pied du Brésilien au FC Barcelone. Mais sans parler du refus catégorique de son président Nasser Al-Khelaïfi, le milieu offensif se heurte à un autre obstacle chez les Blaugrana. En effet, Neymar ne ferait pas l’unanimité au Barça. Si la décision revenait aux joueurs, le Parisien serait accueilli à bras ouverts. L’ancien Barcelonais rend fréquemment visite à ses amis, lui qui partage un groupe Whatsapp avec Lionel Messi et Luis Suarez.

Quant à l’entraîneur Ernesto Valverde, qui avait à peine profité de Neymar après son arrivée, le retour de la fameuse « MSN » ne serait pas pour lui déplaire. Vous l’aurez compris, le problème vient de la direction qui n’a pas oublié le départ forcé du joueur en 2017. Ni le litige qui les oppose concernant la prime de fidélité. De plus, le Barça serait contraint de revoir tous ses plans notamment basés sur les Français Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann. Tout cela sans compter le montant d’un tel transfert et du salaire que réclamerait Neymar…