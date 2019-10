PSG : Le tube de l'été rêve de faire de l'ombre à Paris !

Dans : PSG, FC Nantes, Ligue 1.

Sous la houlette de son nouvel entraîneur Christian Gourcuff, le FC Nantes réalise un début de saison tout simplement impressionnant.

Et pour cause, les Canaris figurent à la deuxième place du championnat avec trois points d’avance sur le troisième et seulement deux unités de retard sur le Paris Saint-Germain. D’ores et déjà, les partenaires de Nicolas Pallois peuvent rêver d’un maintien assuré dans la tranquillité. Mais en Loire-Atlantique, on se veut plus ambitieux que cela encore. C’est ainsi que dans les colonnes du journal Ouest-France, l’attaquant Kader Bamba a évoqué une éventuelle concurrence au PSG en Ligue 1.

« À nous de gratter le plus de points pour rester en haut de tableau. Il ne faut pas lâcher, se laisser aller et travailler énormément. J’espère que ça ira et que ça va durer. On va tout faire pour. On verra en décembre. Si on dit aux Parisiens de se méfier ? Non, Paris, c’est Paris, on les regarde jouer car ce sont des supers joueurs, j’espère qu’on pourra les titiller un peu. Mais on reste à notre place » a indiqué le virevoltant attaquant du FC Nantes, qui monte en puissance à l’image de son équipe en ce début de saison. Reste à voir combien de temps encore, le tube de l’été que représente le FC Nantes, parviendra à engranger les victoires et à semer le trouble en haut du classement.