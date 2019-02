PSG : Le traitement magique de Neymar produit déjà ses premiers effets

Dans : PSG, Ligue 1.

Blessé au cinquième métatarsien du pied droit et absent pour environ 10 semaines, Neymar fêtait lundi son anniversaire.

Une fête à laquelle Thomas Tuchel a assisté. En conférence de presse à la veille d’affronter Villefranche-sur-Saône, le technicien allemand est revenu sur la nécessité d'être présent au côté de Neymar, et en a évidemment profité pour donner des nouvelles de la star brésilienne. Selon l’ancien coach du Borussia Dortmund, le n°10 du PSG ne ressent plus de douleurs, lui qui a débuté son traitement la semaine dernière en Espagne.

Plus de douleurs pour Neymar

« Il n'a pas de douleurs, c'est beaucoup mieux après ce voyage en Espagne. Il a beaucoup moins de douleurs et c'est très important. C'est nécessaire de trouver la confiance sur son pied. C'était son anniversaire mais d'un côté il est aussi très triste parce qu'il ne peut pas jouer avec nous. Hier (lundi) c'était aussi notre devoir d'être ici, et de lui montrer que nous étions ensemble et que nous le soutenions. C'est important pour lui » a confié Thomas Tuchel, qui pourrait récupérer Neymar en quart de finale de la Ligue des Champions. A condition que le PSG parvienne à éliminer Manchester United…