PSG : Le témoignage choc du père de Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

A l’approche du début de la Copa America, le Brésil ne parle plus que de l’affaire Neymar, accusé de viol par une jeune fille qu’il a fait venir à Paris dans le courant du mois de mai, et qui a porté plainte contre lui à Sao Paulo la semaine dernière. Totalement dépité, le père du joueur du PSG, qui est aussi son conseiller et son agent, est à la fois révolté par le procédé utilisé par la jeune fille pour récupérer de l’argent, et aussi atterré par le comportement de son fils, toujours pas assez mûr pour éviter ce genre de « piège » selon lui.

« Il est resté dix minutes, le deuxième jour (le 16 mai). Il a vu que le téléphone était debout, contre le mur, en train de charger. Mais il a vu qu’il était en train de filmer. Elle l'a attaqué, il l’a repoussée sur le lit et a tenté de la calmer. Il lui a demandé de ne pas faire de scandale. C’est là qu’il a compris que ça pouvait être un piège. Depuis cette deuxième rencontre, ils ne se parlent plus. Après, elle a continué à le menacer. L’expérience ne se transfère pas. Je lui donne pourtant beaucoup de conseils, c’est un jeune de vingt-sept ans. Si je pouvais éviter tout ça, ce serait plus facile. Quand il a compris qu’il était tombé dans un piège, on a attendu que la bombe explose… S’il ne comprend pas les risques que ça implique (ce type de rencontre), j’abandonne », a déploré Neymar Senior dans un entretien au média brésilien Rede Bandeirantes. Une confession qui démontre que, dans le clan Neymar, le comportement de l’attaquant parisien commence à en désespérer certains.