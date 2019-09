PSG : Le silence de Neymar est une insulte, Rothen s’en prend à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

De retour sur les terrains avec le Brésil, Neymar est parfaitement apte à reprendre la compétition en Ligue 1.

A priori, le numéro 10 du Paris Saint-Germain fera partie du groupe convoqué par Thomas Tuchel pour la venue de Strasbourg samedi. Et comme le Brésilien pouvait s’y attendre, le public du Parc des Princes lui réserve un accueil hostile. Mais il faut croire que ce traitement annoncé n’est pas un problème pour la star parisienne, qui refuse toujours de présenter ses excuses après les épisodes de cet été. Pour Jérôme Rothen, plus que les récents propos de Neymar Senior, le silence du joueur est un nouveau manque de respect envers le club de la capitale.

« Si cette situation le dérange tant que ça, le seul moyen, c’est de parler. Si le club veut se faire respecter, ils doivent obliger Neymar à parler avant le match de Strasbourg, même s’il n’en a pas envie, a conseillé le consultant de RMC. Si ça n’arrive pas, c’est plus grave que les déclarations de son père. Moi, je n’en ai rien à faire de son père qui dit qu’ils négocient encore avec Barcelone et que ce n’est pas fini. Il vient dans les loges, il boit sa coupe de champagne, il regarde les matchs de son fils et il n’en a rien à carrer du PSG, on le sait très bien ! »

Rothen tombe de haut

« Neymar, en revanche, je ne pensais pas qu’il était comme ça. A l’arrivée, s’il n’y a pas de communication de sa part avant le match de Strasbourg, il aura la même mentalité que son père. C’est-à-dire qu’il n’en a rien à carrer du PSG. Il est obligé d’y jouer parce que personne n’a voulu de lui au prix que le PSG voulait. Il va faire gagner le PSG en Ligue 1, il n’y a pas de problème. Mais au bout d’un moment, il y aura des problèmes plus tard, quand le PSG devra jouer des matchs face à une équipe de très haut niveau », a prévenu Rothen, déçu du comportement de Neymar qu’il a longtemps défendu.