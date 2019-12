PSG : Le Rwanda mise 10ME sur Paris pendant 3 ans !

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain a officialisé ce mercredi un accord avec le Rwanda, lequel devient un sponsor premium du PSG pour un montant autour de 10ME. Ce pays sponsorise déjà Arsenal.

On ne prête qu’aux riches, et le Paris Saint-Germain ne s’en plaindra évidemment pas puisque le club de la capitale a officialisé ce mercredi un accord de trois ans avec le Rwanda. Le pays d’Afrique, qui souhaite faire connaître sa transformation radicale depuis les effroyables massacres de 1994, était déjà partenaire avec Arsenal. Pour devenir sponsor premium du PSG, via le slogan « Visit Rwanda », le Rwanda versera près de 10ME par an, avec en contrepartie une visibilité au Parc des Princes, sur les maillots et tenus d’entraînement et d’échauffement de Neymar et ses coéquipiers, mais également sur les manches des maillots de l’équipe féminine du Paris SG. De plus, des joueurs de Paris feront le déplacement au Rwanda afin de contribuer à la promotion touristique.

Selon Le Parisien, cet accord avec le Rwanda n’empêchera pas le Paris Saint-Germain de conserver son contrat avec National Tourisme Concil du Qatar, même si ce contrat a été revu à la baisse par le gendarme financier de l’UEFA. Désormais, l'office du tourisme du pays gazier versera entre 5ME et 10ME par au PSG, qui n'aura plus l'obligation d'aller faire un stage à Doha en janvier. Une polémique de moins pour le club de la capitale...