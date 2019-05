PSG : Le rouge de Marquinhos, Neymar capitaine... Tuchel s'agace

Dans : PSG, Ligue 1.

Thomas Tuchel, entraîneur du PSG, après la victoire à Angers (1-2) : « On est très surpris du carton rouge de Marquinhos. La règle de la double peine, ce n’est plus comme ça. C’était important de gagner. On a eu un peu de chance en première période, Angers s’est procuré de belles occasions. Après notre deuxième but, on n’a encore pas fini le match dans le camp adverse. On a laissé trop d’occasions à Angers. Neymar capitaine ? Nous avons deux capitaines, Thiago et Marqui, et on ne va pas changer. Pour moi, Neymar n’a pas le profil pour être un capitaine. Il est notre leader technique et créatif. Mais il n’a pas le profil pour porter le brassard. Ce n’est pas nécessaire qu’il le porte. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde parle de cette chose. On doit avoir du respect parce qu’on a Thiago et Marqui et ils sont fantastiques », a-t-il lancé sur Canal+.