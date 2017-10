Dans : PSG, Mercato.

Toujours en rééducation suite à sa grave blessure au genou, l’attaquant de Manchester United Zlatan Ibrahimovic se démène pour retrouver les terrains en 2018.

Prolongé d’une saison supplémentaire, le Suédois ne cache pas son impatience et ne donne aucun signe de faiblesse au niveau de son état d’esprit. Pas question pour lui d’envisager un départ à la retraite alors que le Red Devil vient de fêter ses 36 ans. En tout cas, s’il décidait de mettre un terme à sa carrière, Ibrahimovic pourrait penser à un retour au Paris Saint-Germain. « Je reviendrai ! », avait annoncé l’ancien Parisien à son départ en 2016. De son côté, le président Nasser Al-Khelaïfi avait également ouvert la porte à l’avant-centre.

« Je me réjouis d’avance à l’idée de collaborer à nouveau avec lui lorsqu’il aura terminé sa carrière de joueur. Le Paris Saint-Germain reste sa maison », confiait le dirigeant. Reste à savoir si le patron du PSG le pensait vraiment, ou s’il s’agissait simplement d’un beau discours. Interrogé par le média suédois SportExpressen au Parc des Princes, Al-Khelaïfi n’a rien exclu. « Tout est possible », a-t-il lâché, concentré sur son téléphone portable, et probablement désireux de se débarrasser d’une question gênante.