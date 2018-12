PSG : Le rencard surprise Nasser Al-Khelaïfi pour cette recrue XXL

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Annoncé comme limité financièrement pour recruter à sa guise cet hiver, le Paris Saint-Germain a visiblement des certitudes intéressantes sur le plan économiques.

Le club de la capitale attaque beaucoup de dossiers en même temps, et cela part dans tous les sens. Des milieux défensifs sont pistés, mais en cette fin de semaine, une piste aussi prestigieuse que surprenante vient d’être dévoilée. Paris United annonce ainsi que Nasser Al-Khelaïfi a rencontré le père et agent d’Isco, milieu de terrain en difficulté au Real Madrid, et notamment en froid avec le nouvel entraineur Santiago Solari.

L’international espagnol est annoncé sur le départ pour cet hiver, et la Juventus s’était jusqu’à présent positionnée, tout comme Manchester United et Chelsea à un degré moindre. Mais l’entrée dans l’arène du président qatari a tout bouleversé puisque le numéro 22 de la Maison Blanche souhaiterait désormais rejoindre le projet parisien. Et si Thomas Tuchel peut parfois faire des miracles, il aura beaucoup de mal à transformer Isco en sentinelle. Néanmoins, l’idée de ne pas manquer un joueur talentueux et sur le départ est jugée comme prioritaire au PSG, surtout que le Real Madrid ne refuserait pas une vente. Le champion de France devra tout de même se méfier et être sûr de son coup, le dernier madrilène ayant fait ce trajet se nommant… Jesé Rodriguez.