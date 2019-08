PSG : Le Real Madrid salive sur Neymar le vendeur de maillots !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Le Paris Saint-Germain l'a constaté rapidement, sur le plan marketing la signature de Neymar a fait exploser l'ensemble des compteurs, et notamment la vente des maillots du PSG, le club de la capitale intégrant le cercle très fermé des plus gros vendeurs d'équipements sportifs de la planète. Alors forcément le départ envisagé de la la star brésilienne va se payer sur le plan du business, même si la présence de Kylian Mbappé dans l'effectif parisien peut atténuer le choc. Mais ce qui est bon pour le Paris SG, et selon Soccer Link, si le Real Madrid est très tenté par la signature c'est aussi parce qu'après le départ de Cristiano Ronaldo lors du mercato 2018, le marketing des Merengue a subi une nette baisse. Et forcément, du côté des dirigeants madrilènes on a une idée derrière la tête.

« Avec le départ de Cristiano Ronaldo vers la Juventus de Turin, la maison blanche a perdu le meilleur buteur de son histoire, mais également un élément clé dans son merchandising, qui représente des rentrées non-négligeables dans les finances du club. Cette baisse de revenus fait grincer des dents Florentino Perez qui entend bien réagir dès cet été (...) Neymar est aujourd’hui une solution de choix avec un potentiel sportif de Ballon d’Or et une puissance marketing considérable », explique le site spécialisé, qui affirme que le Real Madrid a d'intenses négociations avec Neymar et son entourage, et que cela va continuer dans les prochains jours.