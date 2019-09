PSG : Le Real lance un plan à 285 ME pour s’offrir Mbappé

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Cet été, le nom de Neymar a brièvement été associé au Real Madrid. Mais rapidement, le club merengue a pris la décision de ne pas faire d’offre au Paris Saint-Germain pour la star brésilienne. Pour une raison très simple : Florentino Pérez et Zinedine Zidane rêvent d’un homme, un seul en attaque, un certain Kylian Mbappé. Et pour s’offrir l’international français du PSG, le Real Madrid a lancé un plan de bataille très onéreux, à en croire les informations obtenues ce dimanche par le média espagnol Don Diario.

Le Real Madrid aurait obtenu, via un prêt bancaire, la bagatelle de 285 ME. Une somme colossale qui s’ajoute aux 155 ME que Florentino Pérez a encore en stock après les différents mercatos du Real Madrid, très peu dépensier depuis 5 ans si l’on excepte le mercato estival de 2019. Par ailleurs, le média confirme que l’intention du Real Madrid est d’attaquer le PSG en juin prochain alors que Kylian Mbappé n’aura plus que deux ans de contrat dans la capitale française. Reste maintenant à voir si un accord pourra être trouvé entre Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez, les deux présidents entretenant d’excellentes relations depuis plusieurs années maintenant…