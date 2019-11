PSG : Le Real a un plan à la Cristiano Ronaldo pour chiper Mbappé

Dans : PSG.

Focalisé sur Kylian Mbappé pour l’été prochain, le Real Madrid sait que le Paris Saint-Germain sera très difficile à convaincre. Mais le club madrilène pourrait bien recevoir un sérieux coup de pouce.

Après le feuilleton Neymar cet été, il faut s’attendre à la saga Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival. Le Real Madrid refuse évidemment d’évoquer le sujet dans les médias, mais tout le monde sait que l’attaquant du Paris Saint-Germain fait rêver la Maison Blanche, son entraîneur Zinédine Zidane et ses supporters qui plébiscitent régulièrement le prodige dans les sondages. On se souvient que le nom du Français avait même été scandé pendant la présentation d’Eden Hazard à Santiago Bernabéu. Autant dire que le club madrilène fera le maximum pour arracher l’ancien Monégasque, et ce même si les négociations avec le Paris Saint-Germain s’annoncent très compliquées.

A supposer que le président Nasser Al-Khelaïfi accepte de discuter, ce qui n’est pas du tout certain, le montant réclamé dépassera probablement les 222 M€ du transfert record de Neymar. Pas de quoi effrayer les Merengue qui, selon Diario Gol, pourront compter sur l’aide d’Adidas. En effet, l’équipementier du Real Madrid voudrait voir Mbappé porter sa marque malgré son contrat personnel avec Nike. C’est pourquoi la société allemande serait prête à verser un montant supplémentaire aux Madrilènes pour les aider à financer ce gros coup. Un scénario qui rappelle la stratégie utilisée en 2009 pour attirer Cristiano Ronaldo, lui aussi habillé par Nike.