PSG : Le Qatar rend fou Barcelone avec Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

C'est désormais dans huit jours que le mercato estival va fermer ses portes et le dossier Neymar est encore en haut de la pile, puisque le départ de la star brésilienne du Paris Saint-Germain pourrait engendrer de très nombreux mouvements. Mais ce dimanche, le Mundo Deportivo affirme que désormais c'est le pessimisme qui prévaut du côté du FC Barcelone concernant le transfert de Neymar. Car dans les bureaux du Barça on pense que même si Leonardo et les dirigeants du PSG discutent pour le Brésilien, la décision a été prise à Doha de ne pas vendre Neymar au club catalan et que toutes les offres seront refusées.

De plus, le FC Barcelone n'a clairement pas les moyens de monter plus haut sur le plan financier, ce qui est forcément une faiblesse. Et enfin Neymar ne joue pas le jeu en refusant de s'exprimer sur ce sujet. Car le média barcelonais est persuadé que si le joueur brésilien sort de son mutisme, alors la dossier prendra une autre tournure. Mais le silence total de Neymar est pris comme un obstacle majeur dans ce dossier, alors qu'à priori le joueur du PSG veut réellement revenir à Barcelone. Autrement dit, les dirigeants du Barça ne croient plus vraiment que l'affaire se fera d'ici le 2 septembre, la crainte la plus énorme étant que Neymar signe au Real Madrid.