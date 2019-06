PSG : Le Qatar prêt à payer 70ME, De Ligt adore !

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Suite à sa brillante saison sous le maillot de l'Ajax Amsterdam, Matthijs De Ligt est probablement le joueur le plus convoité d’Europe.

Matthijs De Ligt était le capitaine de l’Ajax qui a régalé toute l’Europe du foot en Ligue des Champions. Décisif dans les grands matchs, le défenseur central devrait bientôt imiter son ami Frenkie de Jong, transféré au Barça. Son départ d’Amsterdam est inéluctable. Mais sa destination n’est pas encore connue. Actuellement en sélection, le joueur de 19 ans est en discussions avec le Barça, Manchester United et le PSG. Présenté comme le favori, le FCB refuse de céder aux demandes financières du Néerlandais et de Mino Raiola. Par conséquent, le Barça a perdu son avance. Ce qui pourrait profiter aux Red Devils, qui offrent le meilleur salaire possible à De Ligt. Sauf qu’au final, c’est Paris qui aurait, à la fois, les meilleurs arguments sportifs et financiers pour attirer la pépite hollandaise dans ses filets.

Le principal intéressé, lui, refuse en tout cas de se mouiller. « Je suis très excité à l'idée ce qui m'attend dans le futur proche, mais je suis aussi très calme. Je le perçois comme un défi, ce qui est la chose la plus importante. J'ai plusieurs options et ce que je fais, c'est que je regarde et analyse quel choix pourrait être le meilleur pour moi. Il me semble logique qu'une option puisse être meilleure que l'autre », a avoué, sur RTL 4, De Ligt, qui pourrait finir sa course au PSG, vu que Paris est disposé à payer les 70 millions d’euros réclamés par l’Ajax et qu’un accord contractuel aurait été trouvé entre le joueur et le PSG.