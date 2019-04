PSG : Le Qatar prêt à contrarier Tuchel sur un choix bouillant

Dans : PSG, Ligue 1.

Au coeur du mercato d'hiver, Thomas Tuchel l'a clairement dit, il n'était pas content de la manière dont Antero Henrique gérait le mercato du Paris Saint-Germain, l'entraîneur allemand du PSG estimant que le directeur sportif ne tenait pas du tout compte de ses demandes, et restait sourd aux choix qu'il proposait pour venir renforcer le club de la capitale. Après l'élimination du Paris SG en Ligue des champions, certains annonçaient même qu'Antero Henrique était promis à un limogeage en fin de saison. Mais contre toute attente, non seulement le directeur sportif portugais ne sera pas viré, mais il gardera encore la main sur le mercato, l'Emir du Qatar ayant entériné ce choix.

Sur Eurosport, Vincent Guérin estime que Thomas Tuchel a perdu cette bataille. « Thomas Tuchel nous a surpris à travers ses déclarations, ses prises de décision que l’on n’avait pas vues depuis son arrivée au PSG parce que tout tournait bien (...) Là, ça se passe moins bien et il est dans la critique ouverte par rapport à sa direction, ses joueurs. Je ne pense pas que ce soit la bonne attitude. Il y a des réels luttent d’influence au sujet du mercato. On voit Thomas Tuchel qui veut asseoir sa position d’entraîneur-recruteur, ce que l’on peut comprendre et Antero Henrique, qui veut défendre sa position. D’un côté et de l’autre, on veut avoir la main. Mais au final, je ne pense pas que Tuchel aura la main sur le mercato », estime l'ancien joueur du Paris Saint-Germain au sujet de cette lutte intestine.