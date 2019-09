PSG : Le Qatar mise sur Leonardo, l'incroyable anecdote !

Dans : PSG, Ligue 1.

Les joueurs du Paris Saint-Germain l'ont compris, depuis que Leonardo est revenu au club, la rigolade c'est terminé. Conscient que son club était à la dérive sur le plan de la gestion sportive au quotidien, l'Emir du Qatar a mis tout son poids dans la balance afin de faire revenir le Brésilien au poste de directeur sportif, et même de patron réel, Nasser Al-Khelaifi n'étant pas présent à 100%. Et en choisissant Leonardo, qu'il a fini par convaincre, Doha ne s'est pas trompé. Car l'ancien joueur a une main de fer dans un gant de velours. Dans un portrait que dresse Le Parisien de Leonardo, on apprend ainsi que ce dernier suit en permanence les réseaux sociaux de l'ensemble de l'effectif du PSG afin de voir ce à quoi les joueurs s'intéressent, ce qu'ils likent...

Mais si Leonardo est très proche du groupe de Thomas Tuchel, il a également vite remis les pendules à l'heure, c'est le cas de le dire. Et le quotidien francilien de raconter la surprise que les footballeurs du Paris Saint-Germain ont eue en arrivant à l'entraînement cet été au Camp des Loges. « Un matin à Saint-Germain-en-Laye, au centre d’entraînement, il a attendu les joueurs à l’entrée du bâtiment. Il les a accueillis un à un en leur donnant à haute voix leur horaire d’arrivée. Son objectif : que la troupe désormais débarque une heure avant le début de la séance », raconte le média. Car des libertés avaient été prises, et le directeur sportif du PSG a voulu rapidement faire comprendre que cela n'était pas tolérable.