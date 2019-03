PSG : Le Qatar lâche plus d'un milliard d'euros à Paris, ça ricane

Dans : PSG, Ligue 1.

Si les supporters du Paris Saint-Germain ont retrouvé un peu le moral ce lundi, suite à la victoire de leur équipe préférée face à l'Olympique de Marseille, la plaie béante laissée par l'élimination en Ligue des champions n'est évidemment pas refermée. Et en Europe, le business model du club de la capitale laisse songeur. C'est notamment le cas en Italie, où la Gazzetta dello Sport n'est pas tendre avec Nasser Al-Khelaifi et les dirigeants du PSG. Car le quotidien sportif de référence de l'autre côté des Alpes fait un état des lieux incisifs presque huit ans après le rachat du Paris SG par les Qataris.

« Il s’agit de déterminer s’il est plus humiliant d’être éliminé par Barcelone, avec un historique 6-1 après avoir remporté une victoire 4-0 au match aller, ou de l’être par l’équipe réserve de Manchester United après avoir gagné 2-0 à Old Trafford. Au centre du débat se trouve toujours le PSG, qui depuis trois saisons s’est toujours arrêté lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et cela malgré Neymar et Mbappé, ainsi que le milliard d’euros, et même plus dépensés en huit ans par l’émir du Qatar », balance la Gazetta dello Sport, qui doit cependant se souvenir qu'un club italien n'a plus gagné la Ligue des champions depuis 2010 et le succès de l'Inter. Un an avant que le Qatar rachète le Paris Saint-Germain.