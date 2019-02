PSG : Le Qatar fout le bazar au mercato, Grégory Schneider attaque

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce mercato hivernal a mis au grand jour ce que certains avaient déjà senti l'été dernier au Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel et Antero Henrique tirent chacun de leur côté en matière de recrutement et au final le PSG est le grand perdant. Ce qui peut surprendre, c'est que le Paris SG n'ait pas invité son entraîneur et son directeur sportif à se mettre autour d'une table pour pacifier la situation et en finir avec cette sauvage. Mais pour Grégory Schneider, la raison de cette situation instable et qui dure au Paris Saint-Germain est relativement simple à expliquer.

Et le journaliste de Libération de donner sa version des faits. « Il y a quelqu’un qui devrait tous les mettre d’accord au Paris Saint-Germain, c’est le président, puisque c’est l’autorité d’après ce que vous dites. Mais j’ai l’impression qu’Antero Henrique en réfère à Nasser Al-Khelaïfi, tandis que Thomas Tuchel en réfère lui directement à Doha. C’est Doha qui a engagé Thomas Tuchel. S’il n’y a pas le même référent pour l’un comme pour l’autre, c’est difficile de trancher et de les mettre d’équerre… », a confié sur la chaine L'Equipe, et selon des propos relayés par FootRadio, Grégory Schneider qui voit cette bataille Tuchel-Henrique être surtout une crise de gouvernance au Paris Saint-Germain.