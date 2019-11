PSG : Le Qatar fixe le prix pour Mbappé, c’est colossal

Dans : PSG.

Après l’épisode Neymar, qui avait voulu partir du PSG l’été dernier mais n’avait pas trouvé d’acheteur, les dirigeants parisiens connaissent leur meilleur atout pour conserver Kylian Mbappé.

Financièrement, il est difficile de faire plier le Paris SG, qui n’a aucun problème au niveau des ressources étant donné qu’il est dirigé par QSI, l’une des sociétés d’investissement de l’Emir du Qatar. Le FC Barcelone s’était cassé les dents sur la volonté de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo de récupérer un montant au moins égal au prix d’achat de Neymar, à savoir plus de 200 ME. Ce que le club catalan n’a jamais pu fournir. La tactique sera sensiblement la même pour Kylian Mbappé. Si ce dernier n’a jamais officiellement laissé penser qu’il voulait partir de Paris, le fait que le Real Madrid ambitionne de le recruter est une évidence confirmée par les récents propos de Zinedine Zidane.

La Maison Blanche se cherche une grande star, et a suffisamment économisé ces dernières années pour avoir une enveloppe digne de ce nom. Toutefois, le choc risque d’être copieux pour les dirigeants madrilènes, puisque ESPN annonce que le PSG a fixé à 400 ME le montant nécessaire pour étudier un éventuel départ de Kylian Mbappé. De quoi rayer de la carte quasiment tous les candidats, même si le Real Madrid a déjà fait des folies par le passé pour récupérer des « Galactiques », et que les 100 ME dépensés à une époque pour faire venir Cristiano Ronaldo de Manchester United paraissaient alors inatteignables. Pour 2020, ce chiffre de 400 ME semble tout de même encore un peu trop fou pour permettre un transfert.