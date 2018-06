PSG : Le Qatar et un super agent, Paris sort sa botte secrète pour cette recrue XXL

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Trouver un milieu de terrain défensif de premier choix est la priorité parisienne de cet été.

Le PSG travaille bien évidemment sur plusieurs pistes afin de trouver son bonheur. Les dirigeants rêvent de faire revenir en Ligue 1 un certain N’Golo Kanté, l’homme aux trois poumons de Chelsea et de l’équipe de France. La mission sera délicate, et c’est pourquoi un agent de renom travaille sur une autre cible de qualité. En effet, Jorge Mendes, qui tourne autour du joueur serbe depuis des mois, aurait bien l’intention de boucler le transfert de Sergej Milinkovic-Savic pour Paris cet été. Le milieu de terrain, qui devrait quitter la Lazio après l’échec de la qualification des Romains en Ligue des Champions, ne sera pas gratuit.

Mais dans un premier temps, il faudra convaincre le joueur que le projet parisien est fait pour lui, et selon Paris United, le forcing de l’agent portugais commence à porter ses fruits. Le Serbe, qui sera du Mondial en Russie, regarde avec de plus en plus d’attention la possibilité de rejoindre le PSG, où une place de titulaire devant la défense lui est réservée d’avance. Surtout que Thomas Tuchel serait totalement partant pour cette arrivée. Autant dire que Jorge Mendes a le feu vert pour travailler sur ce dossier, et il ne compte pas s’en priver, puisqu’il serait déjà allé au Qatar afin de savoir ce que les hautes autorités de Doha seraient prêtes à proposer au Serbe pour le faire venir.