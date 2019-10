PSG : Le Qatar et Neymar, voilà le nouveau danger !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Après avoir mis au tapis le FC Barcelone dans sa quête d’un retour de Neymar lors du dernier mercato estival, l’émir du Qatar, décideur final lorsqu’il s’agit de la star brésilienne du Paris Saint-Germain, s’attend à une nouvelle offensive lors du prochain marché des transferts. Mais cette fois, ce n’est pas le Barça qui pourrait monter au créneau avec un chèque XXL à la main pour s’offrir Neymar Jr. En effet, la presse espagnole affirme que Manchester United pourrait vouloir faire de l’attaquant du PSG et de la Seleçao sa prochaine cible histoire de relancer un club qui a perdu son lustre depuis le départ du légendaire Sir Alex Ferguson.

En recrutant à prix d’or Neymar, les propriétaires américains des Red Devils pourraient ainsi remettre les projecteurs sur un club dont l’image a sérieusement terni. Et cela tombe bien, Manchester United a les moyens financiers pour négocier avec le Paris Saint-Germain, et également la possibilité d’offrir un salaire XXL au joueur brésilien. Reste que cette rumeur espagnole, succède à une autre venue ces derniers jours des tabloïds anglais où l’on affirmait que Man Utd ne voulait pas de Neymar notamment en raison du comportement mercantile de son père et de l’hygiène de vie douteuse du joueur brésilien du PSG. Le danger pour l'Emir du Qatar, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi concernant Neymar s'appelle donc, peut-être, Manchester United.