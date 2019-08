PSG : Le Qatar est hors la loi, l'ennemi n°1 de Paris attaque !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain il y a deux ans a fait couler beaucoup d’encre et du côté de l’Espagne, certains dirigeants n’ont toujours pas digéré ce deal. C’est notamment le cas de Javier Tebas, président de la Ligue de football espagnole, lequel avait été furieux contre le Qatar et sa toute puissance financière devant un achat d’une telle envergure. Les mois et les années ont passé mais visiblement, la rancœur du dirigeant est tenace. Et pour preuve, dans un entretien accordé à The Totally Football Show, Javier Tebas en a remis une couche sur le PSG.

Par ailleurs, il n’épargne pas non plus Manchester City. « Les clubs d'État, comme Manchester City et le PSG, sont un phénomène nouveau et présentent un danger que le football n'a jamais vu auparavant. Ils opèrent entièrement en dehors des règles et risquent de gonfler leurs marchés à des niveaux catastrophiques à travers leur doping financier » a déploré Javier Tebas, lequel ne porte visiblement pas les Qataris du Paris Saint-Germain dans son cœur. Pour rappel, afin de lutter contre Paris et Manchester City, le boss de la Liga ne cesse de réclamer des sanctions plus fortes de l’UEFA ces dernières années.