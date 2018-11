PSG : Le Qatar dégoûté et qui claque la porte, le scénario imaginé par Di Meco

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Auteur d’un match nul solide à Naples, le Paris Saint-Germain a surtout profité de la victoire de Belgrade sur Liverpool pour rester dans la course à la qualification. Néanmoins, après le revers à Liverpool et les deux nuls contre Naples, il va falloir rapidement gagner des matchs, sous peine d’être éliminé plus tôt que prévu. Et c’est ce scénario qu’Eric Di Meco a bien voulu imaginer sur RMC. L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille va même plus loin, imaginant qu’une élimination avant même les matchs à élimination directe puisse dégoûter les propriétaires du Paris Saint-Germain au point de les faire partir de la capitale française.

« La Ligue des Champions devient un peu plus compliqué en phase de poule. Du coup, le PSG est en danger beaucoup plus rapidement. C’est déjà arrivé à d’autres grosses équipes de se faire sortir dès les poules. Mais là, être sorti quand tu as mis autant d’argent et que tu as l’ambition de la garder, c’est le projet qui prend du plomb dans l’aile. Comme chaque année, tu baisses d’un niveau en Ligue des Champions en ayant dépensé des tonnes et des tonnes. Je me demande à un moment donné si les dirigeants ne vont pas se dire ‘on y arrivera jamais’ », a balancé un Eric Di Meco persuadé que le Qatar ne restera pas éternellement à Paris si les résultats ne finissent pas par tomber au niveau européen dans les années à venir.