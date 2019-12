PSG : Le Qatar a un chéquier tout neuf pour le mercato !

Dans : PSG.

Longtemps sous la menace du fair-play financier, le Paris Saint-Germain retrouve sa puissance de feu après un gros boulot sur le marketing et des efforts sportifs.

Bien évidemment le PSG ne pourra pas recruter Lionel Messi et Cristiano Ronaldo lors du prochain mercato, mais deux ans après avoir dépensé 400ME pour s’offrir simultanément Neymar et Kylian Mbappé le club de la capitale respire mieux financièrement. Et si le gendarme financier de l’UEFA a toujours le club possédé par Qatar Sports Investments, la menace d’une punition immédiate et fracassante est désormais levée. Il est vrai que du côté de Doha, l’Emir a senti le danger qui se profilait et il a demandé à Nasser Al-Khelaifi de veiller à ce que les comptes du Paris Saint-Germain entrent désormais dans les clous. Mission accomplie.

En effet, cela s’est concrétisé avec un mercato estival 2019 qui pour la première s’est conclu avec une balance positive de 14ME comme le rappelle L’Equipe. Pour faire signer Keylor Navas, Abdou Diallo, Idrissa Gueye et Pablo Sarabia, le PSG a vendu de nombreux titis du club. D’autre part, du côté du marketing, le staff du Paros SG a frappé fort avec deux énormes contrats signés avec Nike (80ME par an jusqu’en 2023 au lieu de 25ME) et le groupe Accor (50ME par an contre 25ME). Ajoutez à cela le chèque que l’UEFA fera au club parisien pour sa participation à la Ligue des champions, et vous obtenez des comptes qui sont bons et permettent d’envisager de belles choses surtout au mercato estival, Thomas Tuchel semblant heureux de son groupe actuel et ne souhaitant pas recruter cet hiver. L’Emir du Qatar peut déjà préparer son chéquier, l’été sera chaud au PSG, et cela sans craindre un coup de bâton venu de l'UEFA.