PSG : Le Qatar a les moyens de garder Neymar, Javier Tebas pleurniche

Dans : PSG, Liga, Foot Europeen.

Depuis deux ans, Javier Tebas a clairement la dent dure contre le Paris Saint-Germain et Neymar.

Il faut dire que le club de la capitale française a affaibli le Barça, et donc le championnat espagnol, avec le transfert historique du Ney. Depuis ce deal, qui reste le plus gros de l’histoire du football pour le moment, le président de la Liga ne cesse de tacler le PSG et son Brésilien. Après un mercato au cours duquel l'attaquant de 27 ans a échoué dans sa quête de retourner au Barça, Tebas est donc sorti du silence pour dire que le Brésilien se retrouve désormais dans l'impossibilité de bouger de Paris.

« Neymar prendra sa retraite au PSG. Il est impossible de le remettre sur le marché. C’est la démonstration de l’anomalie du système de contrôle économique du football européen. Nous l’avions déjà dénoncé, il était impossible pour une équipe européenne d’assumer les valeurs : 222 millions d’euros et 27 millions d’euros hors taxe pour le joueur », a balancé, sur Cope, Tebas, qui estime donc que Neymar ne reviendra jamais en Liga, au Barça ou au Real. Par contre, pour son coéquipier Mbappé, la donne pourrait être différente...