PSG : Le Qatar a de l'or pour garder Mbappé au mercato !

Dans : PSG.

Si le Real Madrid a le désir de recruter Kylian Mbappé au prochain mercato, il faudra composer avec le désir de l'attaquant du PSG de disputer les prochains Jeux Olympiques de Tokyo lors de l'été 2020.

Kylian Mbappé ne l’a pas caché, il souhaite pouvoir enchaîner l’Euro 2020, organisé du 12 juin au 12 juillet et le tournoi de football des Jeux Olympiques de Tokyo, lequel se déroulera du 22 juillet au 8 août. Autrement dit, la star française du Paris Saint-Germain ratera non seulement toute la préparation de la saison 2020-2021 avec son club, mais également le début de la Ligue 1 et de la Ligue des champions, Kylian Mbappé ayant droit à trois semaines de coupure et probablement autant de temps pour revenir ensuite à sa meilleure forme. Et tout cela pourrait intervenir durant la période d’un mercato annoncé comme agité pour le joueur du PSG dont le départ pour le Real Madrid fait fantasmer toute l’Espagne.

Une chose est certaine dans ce dossier, c’est que le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ne pourront pas s’opposer à la convocation de Kylian Mbappé par le sélectionneur de l’équipe de France Olympique, le tournoi de Tokyo étant sous le contrôle de la FIFA. Mais du côté du Parisien, on pense que Nasser Al-Khelaifi pourrait faire savoir au clan Mbappé qu’il ne s’opposera pas à un tel projet de jouer les Jeux Olympiques, ce que le Real Madrid fera plus difficilement, on voit mal les Merengue signer un chèque XXL au PSG et attendre début septembre pour voir débarquer Kylian Mbappé. Reste que tout cela est encore de la fiction dans la mesure où l’équipe de France n’a pas encore son billet pour l’Euro 2020, mais les chances sont tout de même grandes pour les Bleus de disputer cette compétition. Pour Kylian Mbappé, qui fêtera ses 21 ans le 20 décembre prochain, et peut donc jouer les Jeux Olympiques 2020, mais plus en 2024, l’heure des choix approche et le Paris SG pourrait l’aider à faire le bon.