PSG : Le PSG veut le vendre, il veut rester, ce mercato marche à l'envers

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Au cœur de l’actualité du Paris Saint-Germain depuis le début du mercato, Javier Pastore sera-t-il toujours un joueur de l’actuel leader de la L1 dans trois semaines ? Pour l’heure, rien n’est moins sûr d’autant que la presse étrangère prête des envies de départ à l’international argentin, convoité par l’Inter Milan depuis de longs mois. Mais selon les informations de Yahoo Sports, Javier Pastore n’a aucunement envie de quitter le Paris Saint-Germain durant le mercato hivernal.

Effectivement, la première recrue de l’ère QSI va signifier à ses dirigeants qu’il souhaitait poursuivre son aventure à Paris en 2018, au cours d’une réunion prévue dans les prochains jours. De son côté, l’état-major du club de la capitale souhaite toujours vendre Javier Pastore afin de récupérer une somme d’argent significative et être ainsi moins sous pression vis-à-vis du fair-play financier. Le problème du PSG reste le même : aucun club européen ne peut à la fois proposer une grosse indemnité de transfert pour « El Flaco » et assumer son salaire colossal. L’équation risque d’être très compliqué à résoudre pour Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique…