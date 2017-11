PSG : Le PSG va dynamiter la L1, devinez pourquoi !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain ne rigole pas cette saison en Ligue 1, la cadence du club de la capitale étant infernale avec 38 points pris sur 42 possibles et déjà 45 buts marqués contre seulement 10 encaissés. Et même si cela ne s'est pas concrétisé dimanche à Monaco, en raison d'un record de maladresses, le PSG est bien décidé cette saison à ne pas faire cadeau du moindre but, les scores fleuves étant légions. Et cela se constate également en Ligue des champions.

Avant de recevoir Troyes ce mercredi au Parc des Princes, Alain Roche a évoqué cet appétit de glouton du Paris Saint-Germain. Et pour l'ancien joueur, cela s'explique assez simplement. « Ils ont envie d’exploser tout le monde et de ne pas s’arrêter même quand ils mènent déjà deux ou trois zéro. Il y a eu une prise de conscience collective, due à Unai Emery, dont les joueurs acceptent le discours. L’apport de Daniel Alves compte également, il transmet sa soif de vaincre et son envie permanente. Enfin, et ce même si je l’aime beaucoup, l’absence de Thiago Motta joue un rôle. Le jeu est plus dynamique. Le PSG évolue et presse plus haut, donc il récupère le ballon plus près du but adverse, explique dans L’Equipe, Alain Roche, qui estime également que désormais toute l’équipe joue pour le trio Neymar, Mbappé, Cavani. Il existe un esprit de sacrifice pour les trois de devant. Du genre, on court pour nos trois attaquants car on sait qu’ils feront la différence tôt ou tard. »