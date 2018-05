PSG : Le PSG rêve de ce Barcelonais à 200ME au mercato !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato, Liga.

Comme l’été dernier, l’une des grandes priorités du Paris Saint-Germain au mercato sera de recruter un milieu défensif. Avec le départ de Thiago Motta, le recrutement à ce poste est urgent, malgré la présence de Lassana Diarra dans l’effectif. Déjà dans le viseur du club de la capitale l'été dernier, Sergio Busquets est de nouveau évoqué au Paris Saint-Germain par la presse espagnole. Effectivement, le Mundo Deportivo l’affirme : Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique « rêvent » toujours de recruter la star du FC Barcelone lors du prochain mercato.

Busquets, une clause libératoire à 200ME...

En fin de contrat en juin 2021, l’Espagnol souhaiterait prolonger son bail au Barça et percevoir une augmentation salariale conséquente. De leur côté, les dirigeants catalans ne sont pas (du tout) sur la même longueur d’onde et estimeraient qu’il n’est pas urgent de prolonger Sergio Busquets. Du coup, le principal intéressé laisse traîner son oreille et pourrait céder à des propositions importantes cet été. Une situation qui interpellerait le PSG, mais également le Manchester City de Pep Guardiola, grand fan de Sergio Busquets. Reste qu’il y a un problème majeur dans ce dossier pour le PSG : la clause libératoire du joueur, estimée à 200ME. Rien que ça…