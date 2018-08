PSG : Le PSG refuse 30ME par an et vise 80ME en changeant un seul sponsor !

Dans : PSG, Ligue 1.

A partir de la saison prochaine, les maillots du PSG floqués Fly Emirates seront des collectors, puisque la compagnie aérienne de Dubaï a officiellement confirmé qu'elle ne serait plus le sponsor principal du Paris Saint-Germain, le contrat entre les deux parties s'achevant en juin 2019. Cette décision a été entérinée par Nasser Al-Khelaifi, lequel estime que les 30ME payés chaque année par Fly Emirates ne sont plus à la hauteur du standing du club de la capitale. Et le Paris SG va donc se tourner ailleurs, car selon L'Equipe le patron du PSG vise désormais 80ME par an.

Cependant, NAK ne souhaite pas s'appuyer sur Qatar Airways, premier nom évoqué, car il sait l'UEFA réduira directement la valeur de ce contrat dans le cadre du fair-play financier. Et cela tombe bien, Paris United, qui avait déjà annoncé il y a plusieurs semaines cette fin de contrat avec Fly Emirates, révèle que le PSG discute avec Petrobas, un célèbre compagnie pétrolière brésilienne, et TCL, un fabricant de matériel électronique du sud de la Chine. Compte tenu des sommes en jeu, les négociations pourraient être longues.