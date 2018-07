PSG : Le PSG recrute ce cador pour éviter les gros soucis

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a beau avoir recruté un entraîneur allemand, cela n'empêche pas le club de la capitale de toujours avoir les yeux tournés vers le Brésil, l'effectif du PSG étant riche en joueurs issus de ce pays. Et selon Yahoo Brésil, relayé par CulturePSG.com, Bruno Mazziotti, un des physiothérapeutes de l'équipe brésilienne, actuellement en Russie, va rejoindre le staff du Paris Saint-Germain dès que le Mondial sera terminé.

C'est Bruno Mazziotti en personne qui a prévenu de sa signature au PSG les joueurs de la Seleçao qui évoluent dans le club de la capitale. La première mission du physiothérapeute brésilien, qui a notamment travaillé avec les Corinthians, mais également le Real Madrid et Milan, sera de remettre rapidement en état de jouer Daniel Alves, victime d'une blessure lors de la finale de la Coupe de France et qui a été opéré du genou gauche après la fin de saison. Plus globalement, Bruno Mazziotti sera en charge d'un programme de prévention des blessures au sein du Paris Saint-Germain, les dernières saisons ayant été marquées par plusieurs soucis physiques majeurs pour certains joueurs du PSG.