PSG : Le PSG pourrait encore subir les foudres de l'UEFA !

Le PSG a beau avoir vendu pour plus de 60ME en moins de trois semaines, l’UEFA pourrait bien encore embêter le club de la capitale.

Effectivement, le New-York Times lâche une véritable bombe ce mardi en affirmant que l’UEFA va examiner en détail la décision de ne pas sanctionner le club de la capitale dans le cadre du fair-play financier. Un gros coup dur pour le Paris Saint-Germain, qui pensait avoir respecté toutes les requêtes du gendarme financier européen : comptes à l’équilibre, masse salariale diminuée grâce aux transferts de Pastore et Berchiche et ventes pour plus de 60ME…

Reste désormais à savoir si l’UEFA va demander une nouvelle sanction à l’encontre du club de la capitale, ou s’il s’agit simplement d’un examen de contrôle suite à une décision prononcée il y a plusieurs semaines. Une chose est sûre, cela pourrait avoir un impact sur le mercato parisien, au moment où ce dernier s’emballait (signature imminente de Buffon, Bonucci en approche). Les supporters parisiens n’ont pas fini d’en voir de toutes les couleurs cet été…

