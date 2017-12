PSG : Le PSG ne lâchera pas 10ME pour un joueur à 95%

Dans : PSG, Foot Europeen, Foot Mondial, Mercato.

Annoncé tout proche du Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines, Wendel ne serait pas tout à fait prêt à rejoindre un grand club européen, selon son entraîneur Abel Braga.

« Wendel ne viendra pas en janvier. Si l’on décide de conclure le transfert, ce sera seulement pour juillet ». Cette semaine, dans les colonnes du Parisien, Antero Henrique a été clair à propos de Wendel. Si le club de la capitale recherche bel et bien un nouveau milieu défensif en vue de la deuxième partie de saison, le PSG ne jettera donc pas son dévolu sur le Brésilien. Sauf que le son de cloche est différent dans les médias brésiliens et portugais puisque le jeune de 20 ans pourrait être transféré à Paris puis prêté au FC Porto afin qu'il s’aguerrisse par rapport au niveau du football européen. Un apprentissage qui lui serait bénéfique selon Abel Braga.

« Son entourage le conseille mal. Il a retenu la leçon. Si c’est vraiment le cas, s’il s’est déjà engagé avec le PSG ou s’il doit aller au PSG, c’est une raison supplémentaire d’être professionnel à 100 %. J’ai joué là-bas. À 95 % ça ne suffit pas », a prévenu, dans la presse brésilienne, l'ancien joueur du PSG et actuel entraîneur de Fluminense, qui estime donc que Wendel ferait bien d'aller dans l’ancien club d’Antero Henrique aux côtés de Sérgio Conceição pour devenir plus discipliné et plus professionnel avant de tenter de s'imposer à Paris.