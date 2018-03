PSG : Le PSG ne bradera pas Layvin Kurzawa au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En tribunes contre le Real Madrid mais également face au FC Metz ce week-end, Layvin Kurzawa va quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison.

Cela ne fait plus aucun doute selon RMC, qui indique que le club de la capitale ne devrait pas avoir trop de mal à vendre l’international français. En effet, ce dernier a une belle cote sur le marché anglais puisque Chelsea et Tottenham sont intéressés par ses services. Les deux clubs de Londres se seraient d’ores et déjà positionnés pour accueillir l’ancien latéral de l’AS Monaco au mercato. Reste à voir jusqu’à quel prix les clubs anglais accepteront de monter pour recruter Layvin Kurzawa.

Selon les informations de RMC, le Paris Saint-Germain va réclamer 25ME pour lâcher le défenseur des Bleus au mercato. Une somme qui ne sera pas insurmontable pour Chelsea, qui cherche une doublure à Marcos Alonso pour la saison prochaine. De son côté, les Spurs souhaitent dénicher un remplaçant à Ben Davies. Quoi qu’il en soit, c’est donc dans un rôle de doublure que Layvin Kurzawa sera appelé en renfort. Cela lui conviendra-t-il ? A priori oui, le défenseur tricolore étant déterminé à quitter le PSG pour se refaire le moral à l’étranger, à l’image d’un Serge Aurier, par exemple.