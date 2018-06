PSG : Le PSG gagne une deuxième bataille d'Angleterre au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Comme chaque année, le Paris Saint-Germain se retrouve confronté à l’intérêt des clubs étrangers pour les produits de sa formation.

Pour le champion de France, dont le projet est notamment basé sur les jeunes, c’est un véritable fléau puisque les joueurs concernés ne sont pas insensibles à ces approches. Il faut dire que les titis parisiens ont de quoi s’inquiéter pour leur avenir dans la capitale, sachant que des stars viennent remplir le groupe professionnel saison après saison. Résultat, beaucoup considèrent que le chemin sera plus simple ailleurs.

C’était effectivement l’état d’esprit de Yacine Adli (17 ans), parti pour rejoindre l’entraîneur Unai Emery à Arsenal, et qui va finalement signer son premier contrat professionnel au PSG. Et le scénario se répète avec Moussa Sissako (17 ans), un autre grand espoir du club francilien. Selon le journaliste de RMC et SFR Sport Loïc Tanzi, le défenseur central qui se dirigeait vers Brighton va finalement s’engager avec Paris. A croire que la direction a enfin trouvé les arguments pour freiner la fuite de ses talents. Pour le plus grand bonheur de Luis Fernandez, le directeur du centre de formation.