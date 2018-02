PSG : Le PSG en mode Kim Kardashian, c'est fini jusqu'au 6 mars

Dans : PSG, Ligue 1.

Les joueurs du Paris Saint-Germain ne reprendront le chemin de l'entraînement que ce mercredi, Unai Emery profitant de cette semaine sans match pour donner trois jours de repos à ses joueurs dans la foulée de la victoire contre Strasbourg. Pour Bruno Salomon, cette petite pause arrive au meilleur moment, juste avant les deux affrontements contre l'Olympique de Marseille. En plus, le journaliste de France Bleu se réjouit de voir que les footballeurs du PSG se font pour une fois un peu discrets sur les réseaux sociaux.

« Trois jours off, trois jours à ne penser qu’aux siens, se détendre, débrancher du football ou presque. C’est ce que les Parisiens sont en train de vivre. Je pense que ça va leur faire du bien. Ils sont en goguette et assez silencieux sur les réseaux sociaux. En général, ils sont en mode Kim Kardashian… là pas grand chose à se mettre sous la dent. Un peu comme si, après 13 matches en un mois et neuf jours, ils avaient besoin de souffler. Pour mieux replonger avec deux PSG/OM. Je suis assez fan de cette idée de deux matches face à Marseille. Deux matches à forte intensité pour préparer la Ligue des Champions, c’est parfait », constate Bruno Salomon, qui espère que cette discrétion 2.0 va se concrétiser sportivement. On le saura très rapidement.