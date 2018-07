PSG : Le PSG dit non au Barça, un clash avec le clan Rabiot ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

On ne sait pas si Adrien Rabiot sera devant la télévision ce dimanche après-midi pour regarder la finale de la Coupe du Monde, mais le milieu de terrain du PSG sera bien avec ses coéquipiers dans la matinée pour un petit match de préparation contre Chambly au Camp des Loges. Et ce week-end Adrien Rabiot aura probablement découvert qu'il fait beaucoup parler de lui dans la presse espagnole ces derniers jours, sa signature au FC Barcelone semblant très probable pour plusieurs médias.

Mais ce dimanche, Marca jette un gros pavé dans la mare puisque le quotidien sportif affirme que les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient prévenu leurs homologues du Barça que le départ du milieu de terrain était impossible lors de ce mercato. Même si Adrien Rabiot n'a plus qu'un an de contrat, le PSG semble prêt à prendre le risque de le voir partir pour zéro euro dans un an indique le média espagnol, une prolongation n'étant pas non plus inenvisageable. Cependant, la maman d'Adrien Rabiot, qui gère les intérêts de son fils, est elle franchement favorable à un départ du Paris Saint-Germain et cela pourrait rapidement tourner au vinaigre entre les deux parties, même si le milieu parisien a une attitude irréprochable depuis la reprise de l'entraînement. Un accord aurait en effet déjà été trouvé entre Adrien Rabiot et le FC Barcelone, et le refus de Nasser Al-Khelaifi plombe l'ambiance....jusqu'à quand ?