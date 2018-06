PSG : Le PSG débarque, le prix d'Anthony Martial explose !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Rien de tel qu'un éventuel intérêt du Paris Saint-Germain pour faire exploser le prix d'un footballeur. Et ce n'est pas parce qu'il est l'un des clubs les plus riches du monde que Manchester United va déroger à la règle. Alors, quand l'agent d'Anthony Martial a indiqué que l'ancien lyonnais voulait quitter les Red Devils, et que le PSG est venu prendre quelques renseignements le tarif pour une éventuelle vente de Martial a subitement grimpé comme l'affirme ce dimanche le Mirror.

Le tabloïd explique en effet que devant l'intérêt non seulement du Paris Saint-Germain, mais également du Real Madrid et de Tottenham, les dirigeants de Manchester United ont fait savoir qu'ils exigeaient 86ME pour céder Anthony Martial, acheté il y a trois ans à Monaco pour 50ME plus 30ME de bonus. Pour José Mourinho, il s'agit surtout de repousser de manière concrète les prétendants, même si en 2018 ce prix de 86ME n'est plus réellement une protection efficace. Reste que Martial refuse pour l'instant de prolonger à Manchester United et que forcément le dossier va devoir être réglé d'une manière ou d'une autre.