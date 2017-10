PSG : Le PSG a une idée à 11ME pour s'offrir Alexis Sanchez

Dans : PSG, Premier League, Mercato.

Déjà dans les petits papiers du PSG lors du dernier mercato estival, Alexis Sanchez serait toujours dans le viseur du club parisien, qui prépare même un argument de poids pour convaincre le joueur.

L'été dernier, le club de la capitale française a cassé sa tirelire pour renforcer son attaque. En dépensant plus de 400 ME pour s'attacher les services de Neymar et de Mbappé, Paris s'est mis dans le rouge par rapport au fair-play financier de l'UEFA, qui a le club francilien dans le nez. Pour éviter toute sanction, le PSG ne pourra plus faire de folie lors des prochains marchés. Et pourtant, le club parisien serait déjà prêt à revenir à la charge pour recruter Alexis Sanchez, qui sera en fin de contrat à Arsenal en juin prochain. C'est en tout cas ce qu'affirme le Daily Express.

« Le PSG a déjà parlé avec Sanchez l’été dernier, mais n’a pas pu le convaincre malgré l’offre de 310 000 € par semaine et une énorme prime à la signature. En tant que club non-anglais, le PSG sera autorisé à entamer les discussions avec l’attaquant en janvier prochain concernant un pré-contrat. Le PSG est prêt à offrir un bonus de 11 M€ s’il le signe. Selon plusieurs reporters au Chili, le club a réactivé son intérêt pour Sanchez pour l’été prochain », explique le média anglais, qui pense donc que le PSG est prêt à tout en offrant un pré-contrat de folie à l'attaquant chilien pour le faire venir librement en vue de la saison prochaine. Si ceci est tout à fait légal, sachant qu'un futur joueur libre peut négocier avec un autre club dès le 1er janvier, cette hypothèse paraît étonnante. Mais rien n'est impossible avec le PSG...