PSG : Le PSG a raté un énorme coup à 0€ au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Avec le départ de Thiago Motta, la priorité n°1 du mercato au Paris Saint-Germain sera très certainement le recrutement d’un milieu défensif. Dans cette optique, plusieurs noms ont déjà été cités comme ceux de Pogba, Fellaini ou encore Weigl. Mais selon les informations de Goal, c’est à Liverpool que le club de la capitale fût proche de trouver la perle rare. Effectivement, le Paris Saint-Germain aurait fait une « course assidue » à Emre Can, l’international allemand de 24 ans auteur d’une saison pleine chez les Reds.

Sélectionné par Joachim Low pour la Coupe du monde, le milieu défensif devrait finalement s’engager à la Juventus Turin, libre de tout contrat dans les prochains jours. Formé au Bayern Munich, Emre Can avait l’embarras du choix pour son avenir. Et pour cause, le PSG n’était pas le seul cador européen à s’intéresser au joueur qui était également dans le viseur du Bayern et de Manchester City. C’est un joli coup que les dirigeants parisiens ont raté, le joueur étant considéré comme une référence à son poste. Reste désormais à voir qui sera la sentinelle du PSG la saison prochaine…