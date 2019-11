PSG : Le projet anglais à 80 ME du Qatar prend forme !

Dans : PSG.

Déjà propriétaire du Paris Saint-Germain, Qatar Sports Investments souhaite racheter l’équipe de D2 anglaise de Leeds United. Une offre a d’ores et déjà été formulée…

Après le Paris Saint-Germain, le Qatar va-t-il mettre la main sur un grand nom anglais ? Ce qui a longtemps été une rumeur est désormais une information. QSI a bien fait une offre pour racheter l’écurie de Leeds, actuellement entraînée par Marcelo Bielsa en Championship (D2). Une information confirmée par l’entourage de QSI dans les colonnes du journal L’Equipe. Ce qui ne veut pas dire que le Qatar raflera la mise, plusieurs offres étant actuellement sur la table du propriétaire de Leeds, Andrea Radrizzani.

« C'est une opportunité qui se présente, elle est intéressante et c'est un grand nom du football anglais qu'on peut aider à développer et à faire remonter (en Premier League) ; une très belle marque avec laquelle on peut recréer une histoire. On avait répondu tout de suite à leur appel du pied. Il y a de vrais échanges mais c'est un dossier qui avance lentement. Mais ça peut aller plus vite demain. La valeur de Leeds entre 60 et 80 ME ? Ce n'est pas faux. Le PSG a été acheté environ 70 M€ (en 2011). Aujourd'hui, sa valorisation atteint 1,3 ou 1,4 milliard d'euros et devrait facilement arriver à 2 milliards. (Sur le fait qu’une entité ne puisse pas être propriétaire de deux clubs européens) Les bonnes personnes se poseront les bonnes questions pour savoir comment faire, mais on en est très loin » indique-t-on dans l’entourage de QSI. Le processus est donc lancé. Reste maintenant à voir si le Qatar raflera la mise…