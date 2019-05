PSG : Le problème ne vient pas des joueurs, Dominique Sévérac vise Al-Khelaïfi

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain le savait depuis le début de l’ère-QSI : malgré les investissements, conquérir la Ligue des Champions est un travail de longue haleine. Mais les dirigeants franciliens ne pensaient certainement pas être dans le dur à ce point à chaque saison, avec une difficulté croissante à sortir des poules puis à avancer dans les phases à élimination directe. Les entraineurs passent, et les résultats ne s’améliorent pas. Les accusations portent aussi bien sur les joueurs que sur le recrutement effectué, mais pour Dominique Sévérac, il faut aller chercher encore plus haut, au niveau de la direction.

« Le poisson pourrit d’abord par la tête, donc il faut changer d’abord la direction : Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique. Ils ont, chacun dans leur domaine, échoué. Il y a un problème mental au PSG, il y a eu la remontada, Rennes, Manchester, c’est une équipe friable. Si ce n’était qu’un problème de joueurs ça se saurait, le talent individuel ils l’ont », a livré le journaliste du Parisien dans L’Equipe du Soir. Une attaque frontale vers un directeur sportif critiqué, et un président qui ne fait plus l’unanimité, même si son poste n’est clairement pas remis en cause tant il a la confiance de ses supérieurs, et notamment l’Emir du Qatar en personne.