PSG : Le problème avec Rabiot, c'est sa mère et Al-Khelaifi !

Dans : PSG, Ligue 1.

On l'a appris samedi, Adrien Rabiot ne sera pas limogé par le Paris Saint-Germain à quelques semaines de la fin de son contrat avec le club de la capitale. Ce dernier a décidé d'infliger six jours de mise à pied à son milieu de terrain, lequel pourra reprendre l'entraînement dès lundi au Camp des Loges. A l'heure où des supporters sont remontés comme des pendules contre Adrien Rabiot, Eric Rabesandratana appelle à un peu de calme, et rappelle que si le dossier Rabiot a dérapé c'est également la faute du PSG...mais surtout de la mère et représentante d'Adrien Rabiot.

« Selon moi c’est principalement le PSG qui est responsable de ne pas avoir su trouver une solution pour qu’il ne soit pas ainsi en fin de contrat. Il fallait le prolonger ou le vendre. Rabiot a du respect pour le club et il mérite qu’on le respecte. Même si on n’est pas d’accord avec sa décision de ne pas re-signer au club. Il ne mérite pas d’être banni. Cette situation arrive souvent dans les clubs. Après Adrien Rabiot est mal entouré, ça c’est sûr. Cela joue aussi dans sa communication. Il y a trop d’affect pour que sa mère ait le recul nécessaire », a lancé, sur France-Bleu Paris, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain.