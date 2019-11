PSG : Le prix du duo Neymar-Mbappé tombe, c'est décevant

Dans : PSG.

L’été prochain, le Paris Saint-Germain va certainement subir les assauts des plus grands clubs européens pour ses deux joyaux, à savoir Neymar et surtout Kylian Mbappé.

Le FC Barcelone est toujours très intéressé par le Brésilien tandis que le champion du monde tricolore figure dans le viseur du Real Madrid. Ces derniers jours, les premières rumeurs de transferts ont circulé en Europe et ce sont des chiffres absolument fous qui sont évoqués, notamment en ce qui concerne Kylian Mbappé, avec de possibles offres à plus de 300 ME l’été prochain. Une somme bien au-delà de sa réelle valeur marchande selon le site spécialisé Transfermarkt, qui a récemment établi un classement des joueurs possédants la valeur marchande la plus importante.

Sans grande surprise, Kylian Mbappé et Neymar occupent les deux premières places de ce classement. Mais on est bien loin des chiffres annoncés puisque l’ancien Monégasque est estimé à 200 ME, tandis que Neymar vaudrait à ce jour la bagatelle de 180 ME. Mohamed Salah (Liverpool) complète le podium, avec une valeur marchande estimée à 150 ME, soit exactement la même valeur que celle de Kane, Hazard et Lionel Messi. Suivent ensuite Griezmann, De Bruyne et Mané qui complètent le podium. Reste que cette valeur marchande, calculée grâce aux performances en club, en sélection, à l’âge du joueur et à ses années de contrat restantes, ne sera pas forcément respectée par les clubs au moment de négocier les transferts… Tout dépend finalement de l’offre et de la demande.