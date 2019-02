PSG : Le prix des joueurs les plus sympas, c’est pour les Parisiens

Dans : PSG, Ligue 1.

La tendance anti-Paris Saint-Germain existe-t-elle vraiment ? Certains consultants en sont persuadés, surtout après les polémiques des derniers matchs.

Suite aux matchs de coupe contre Strasbourg et Villefranche, les Parisiens sont presque traités de pleureuses. Tant sur le terrain qu’en dehors puisque le club s’est plaint auprès de la FFF à plusieurs reprises. On pourrait penser que les Parisiens n’ont pas trop la cote en ce moment. Et pourtant, Stéphane Bitton assure que le public français adore les hommes de Thomas Tuchel !

« On ne sait pas si les joueurs du PSG remporteront la Ligue des Champions cette année, mais une chose est sûre : s’il y avait un prix orange des garçons les plus sympathiques, ils pourraient le recevoir, a assuré le journaliste sur France Bleu Radio. Partout où ils passent, les joueurs du PSG font l’unanimité. Ce sont des garçons souriants, disponibles, souvent prêts à faire des selfies, on ne le dit pas assez. »

Les Parisiens « admirés »

« Ce matin, L’Equipe publie les salaires. Pour ce prix-là, vous me direz qu’ils peuvent être sympathiques. Mais ce n’est pas aussi évident que cela… En d’autres temps, on a connu des joueurs bien moins disponibles et moins sympathiques avec le public, a rappelé notre confrère. On sait que le PSG n’est pas très apprécié en régions, mais les joueurs le sont eux. Ils sont plutôt admirés. » Parmi les plus appréciés, le champion du monde Kylian Mbappé arrive sûrement en tête.