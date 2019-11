PSG : Le prix de Mbappé exaspère Liverpool au mercato

Dans : PSG.

Diablement efficace en dépit de son jeune âge, Kylian Mbappé fait saliver l’Europe entière en vue du mercato estival. Mais peu d’écuries peuvent se payer l’attaquant du Paris Saint-Germain…

Si le Real Madrid a d’ores et déjà prévenu qu’il était prêt à lâcher plus de 300 ME pour s’offrir l’ancien buteur de l’AS Monaco, ce n’est visiblement pas le cas de tout le monde. Également associé au natif de Paris ces derniers mois en raison de l’affection que lui porte Jürgen Klopp, Liverpool ne devrait pas s’autoriser une telle folie l’été prochain. Effectivement, The Telegraph indique en ce milieu de semaine que Liverpool, bien que très intéressé par le profil de Kylian Mbappé, ne s’alignera pas sur les montants fous qui circulent ces dernières semaines dans la presse.

Preuve que le dossier Kylian Mbappé est en veille du côté d’Anfield, les Reds ont activé, comme indiqué par ailleurs sur notre site, la piste Jadon Sancho. En effet, le média confirme l’intérêt très concret de Liverpool à l’égard de l’international anglais du Borussia Dortmund, dont le prix est moins élevé que celui de Kylian Mbappé puisqu’il s’élèverait à environ 140 ME. Reste désormais à voir quel sera le niveau de concurrence pour Liverpool dans le dossier du prometteur ailier du BVB, lequel a d’ores et déjà émis le souhait de s’en aller à l’issue de la saison, alors que Dortmund est actuellement dans une situation sportive délicate.